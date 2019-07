A Rimini taxi scontato di notte per le donne sole e non accompagnate

Attualità

Rimini

| 13:48 - 09 Luglio 2019

Taxi.

Torna a Rimini il 'Taxi Rosa', questa volta per tutto l’anno. Uno sconto del 15% sul prezzo finale della corsa, per tutte le donne sole e non accompagnate che prenderanno il taxi la notte dalle 22:00 alle 06:00. Lo sconto, questa è la novità, sarà valido per tutto il 2019. Per richiederlo non è necessario richiedere al centralino l’applicazione dell’agevolazione, perché sarà applicato da tutti i tassisti. Il servizio è offerto dalla Cooperativa Co.Ta.Ri Radiotaxi di Rimini e dal Comune di Rimini, prevede l’applicazione di tariffe agevolate per le donne che vogliono muoversi per la città di notte.



“Un progetto di mobilità – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – ma anche e soprattutto di tutela e sicurezza per consentire a tutte le donne di muoversi liberamente in tutte le ore del giorno, soprattutto quelli più a rischio. La novità è l’allargamento a tutto l’anno della sua validità, reso possibile grazie alla collaborazione con la Cooperativa Radiotaxi di Rimini e al grande impegno delle consigliere della Commissione Pari Opportunità”