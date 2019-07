Crac banche, passi avanti per il rimborso di obbligazionisti subordinati e azionisti

Attualità

| 13:17 - 09 Luglio 2019

Federconsumatori Rimini annuncia che il Fondo di indennizzo dei risparmiatori erogherà indennizi agli aventi diritto (coloro che hanno patrimonio immobiliare inferiore ai 100.000 euro o chi ha un reddito inferiore ai 35.000 euro) che hanno subito perdite economiche in seguito alla liquidazione coatta amministrativa di Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Carife, Carichieti, Bp di Vicenza, Veneto Banca. Nel dettaglio saranno pari al 95% per gli obbligazionisti subordinati (al netto dell'eventuale 80% già ricevuto) e 30% delgi azionisti, attraverso la piattaforma web in creazione sul sito Consap.it. Federconsumatori della Provincia di Rimini resta a disposizione della cittadinanza per aiutare i singoli obbligazionisti e azionisti nella procedura. Sarà inoltre indetta nelle prossime settimane un'assemblea pubblica sul tema.