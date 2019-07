Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:12 - 09 Luglio 2019

Il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti.

Da oggi, martedì 9 luglio, nei centri estivi comunali di Bellaria Igea Marina sono in uso i nuovi piatti in melamina e bicchieri pluriuso per il servizio di ristorazione scolastica.

Il Sindaco Filippo Giorgetti: “Una scelta dell’Amministrazione Comunale in accordo la Gemos, cui è affidato il servizio di ristorazione, per investire nel futuro della nostra città in un ambiente migliore e nell’educazione al senso civico e del riuso per i nostri giovani”.