A Riccione paese arrivano i mercatini estivi e un appuntamento dedicato ai libri

Eventi

Riccione

| 12:59 - 09 Luglio 2019

Un evento di Riccione paese (foto Daniele Casalboni).

Il 10 luglio nel borgo storico di Riccione Paese parte “ E..state in Paese”. Un inedito mercatino di artigianato artistico, vintage e piccolo antiquariato che animerà Corso F.lli Cervi e altre serate d’estate quali il 14 luglio, l’11 e il 21 agosto. Nuovi appuntamenti per vivere il centro storico di Riccione rivolti a cittadini e turisti con la possibilità di passeggiare lungo le strade e intrattenersi con più iniziative gustando un aperitivo. Oltre all’avvio il 12 luglio della neo rassegna “ Riccione Paese dei libri. Libri autori persone storie”, domenica 14 luglio il tradizionale appuntamento de

“Il baule dei ricordi”, mercatino vintage di antiquariato e modernariato si terrà, anzichè il mattino, nelle ore serali ( 18.00 – 23.00) per consentire ai visitatori di godere delle ore più fresche della sera. Sempre domenica 14 aprile è in programma a Riccione Paese a partire dal tardo pomeriggio una esposizione di auto rigorosamente rosse.