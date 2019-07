Verucchio selezionato tra i borghi più belli di Italia: telecamere Rai in arrivo il 10 luglio

Attualità

Verucchio

| 12:47 - 09 Luglio 2019

Municipio di Verucchio.

Mercoledì 10 luglio una troupe Rai sarà a Verucchio per realizzare un servizio e raccontare le bellezze storiche e naturalistiche del comune riminese. Verucchio è stato selezionato tra i borghi più belli di Italia per partecipare alla sfida del programma di Rai 3, in onda il prossimo autunno in prima serata, "Il borgo dei borghi – La grande sfida". Saranno 60 i borghi italiani a sfidarsi, tre per ogni regione. Alle 18, nel centro storico di Verucchio, saranno effettuate in particolare le riprese per l'appello al voto da parte dei cittadini. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendervi parte.