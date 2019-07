La notte dei talenti a San Giovanni, tanto divertimento con il festival di piazza Silvagni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:24 - 09 Luglio 2019

I vincitori della prima edizione de "La notte dei talenti".

Si scaldano i motori per gli eventi estivi marignanesi: mercatino dei bimbi, concerto del corpo bandistico, attività sportive e tanto altro nelle proposte del Granaio. L'associazione Pro Loco, che si impegna per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, della cultura e la promozione turistica del territorio, propone, per la seconda edizione e dopo il clamoroso successo dell'anno scorso, "La notte dei Talenti", un festival pensato per tutti coloro che hanno delle qualità particolari e vogliono mettersi in gioco, in una serata di spensieratezza ed allegria.



L'evento si terrà venerdì 26 Luglio alle ore 21.00 in Piazza Silvagni e tutti coloro che hanno una particolare abilità possono ancora iscriversi. Come lo scorso anno, i concorrenti selezionati si esibiranno, durante la serata, davanti ad una giuria di qualità, che premierà i primi tre classificati e decreterà il vincitore.



ISCRIZIONI. Per iscriversi contattate Pro Loco San Giovanni su fb, oppure per e-mail a info@prolocosangiovanni.it