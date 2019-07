Verucchio, tassa rifiuti interviene Cna: "migliorare il rapporto fra utenze domestiche e non"

Attualità

Verucchio

09 Luglio 2019

Intervento di Cna Verucchio sui costi della gestione del servizio rifiuti urbani che non dovrebbero pesare eccessivamente sulle imprese".

Anche se un aumento medio del 7,5% in questo periodo non è poco, va apprezzato che a Verucchio l’aumento minore sia per le imprese, che sono la base imprescindibile per il lavoro e la coesione sociale".



Di seguito la nota stampa di Cna Verucchio



Lo stiamo dicendo da anni che è ingiusto ed iniquo far pagare alle imprese una parte eccessiva del servizio rifiuti urbani, soprattutto a quelli che sostengono un loro costo per gli speciali.

Il rapporto va riequilibrato fra utenze domestiche e non domestiche in una logica meno penalizzante per le imprese.

Va oltremodo ricordato che Verucchio è fra quei comuni che già dal 2015 ha applicato correttamente la norma che prevede “l’esclusione dalla tassa le superfici ove si producono in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a propria cura e spese i relativi produttori”.

“come CNA siamo sempre attenti all’operato delle Amministrazioni “dice Silvia Ruffilli Presidente di CNA Verucchio “ sappiamo essere critici ma anche riconoscere i meriti. Soprattutto sappiamo valutare le difficoltà in cui si dibattono i sindaci in prima linea e la capacità di trovare soluzioni eque come in questo caso.

Come esercente di lungo corso di Verucchio sono abituata a parlare schiettamente, questo è stato un provvedimento coerente anche se in aumento”

Un esempio che speriamo sia seguito da tutti gli altri comuni della provincia.