Rimini, successo per il gruppo folk le Sirene Danzanti ai World Sport Games

Rimini

| 12:12 - 09 Luglio 2019

Il podio del World Sport Games.

Le Sirene Danzanti approdano ai World Sport Games in Spagna!

Si è appena conclusa la fantastica esperienza ai giochi mondiali di Tortosa in Spagna dei ragazzi della scuola di ballo de Le Sirene Danzanti dei maestri Sandra Filippi & Mirco Ermeti.

I World Sport Games organizzati ogni due anni da Csit – la Confederazione dello sport mondiale amatoriale presieduta dall’italiano Bruno Molea, già presidente di Aics – non sono infatti solo un importante evento multi-sport aperto agli atleti amatori e dilettanti di tutto il mondo, ma anche una grande occasione di scambio culturale, cooperazione internazionale e nuove opportunità. Per la sesta edizione dei world sport games è stata scelta la città di Tortosa in Spagna che durante la serata di martedì 2 luglio ha visto attraversare per le proprie vie cittadine la parata di migliaia di atleti e tecnici provenienti da tutto il mondo, e tra questi erano proprio presenti anche i nostri ragazzi venuti fin qui per divulgare e portare in alto folklore Romagnolo. I ragazzi, vestiti in divisa azzurra , hanno fin da subito catturato l attenzione delle altre nazioni per il loro spirito di unione ma soprattutto per i spettacolari scicarein (le fruste romagnole) che hanno dato spettacolo durante la parata della cerimonia d’apertura.

I competitori per le danze folk romagnole si sono visti scontrare tra di loro durante la mattinata di mercoledì 2 luglio un una “International Dance Competition”, una competizione a livello internazionale suddivisa per categorie e per classi di età. In questa competizione nella classe special (la più prestigiosa) hanno vinto il titolo di campioni la coppia formata da Micol Curzi e Alberto Lazzaretti ,coppia molto affiatata ballano insieme da 15 anni ,fanno parte della nota scuola di ballo Le sirene danzanti di Rimini. Al 2° posto si sono Distinti Elisa Fuchi Christian Ermeti, Christian e' il figlio dei maestri pluri titolati Sandra Filippi Mirco Ermeti.

Nel pomeriggio del giorno 3 con una cerimonia da mille e una notte si è svolta la “World Dance Competition” che ha rappresentato il primo campionato mondiale di Danze Folk firmato AICS - CSIT riconosciuto dal CONI.

I maestri Mirco Ermeti e Sandra Filippi sono orgogliosi dei loro ragazzi che sono riusciti a portare a casa delle ottime posizioni al campionato mondiale: per World Games Folk Fomagnolo Cat. Under 18 2^ posizione per Edoardo Silvi & Beatrice Biondi, 7^ per Brocchi Alessandro & Troiani Elisa; Cat. 26/34 anni 2^ posizione per Luca Lazzarini & Debora Scarano, 5^ per Severini Stefano & Chiarabini Rosanna; la categoria più prestigiosa 19/25 anni 1^ posizione per Ermeti Christian & Fuchi Elisa, 2^ per Lazzaretti Alberto & Micol Curzi, 4^ Carghini Matteo & Gloria Forlazzini, 7^ Mengoni Mattia & Calesini Velentina. Christian ed Elisa sono coppia di ballo e nella vita negli ultimi anni con la loro tecnica e bravura hanno conquistato il titolo di campioni italiani sono stati ospiti al concerto di Jovanotti al 105 stadium, con la canzone Di secondo casadei Romagna mia .