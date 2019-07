Gioca in un bar a Pietracuta, vince 100mila euro al Superenalotto ma non li ritira Tra pochi giorni scadono i termini per incassare la vincita, sono 8 in tutto i vincitori che non hanno ancora ritirato

Attualità San Leo | 07:32 - 09 Luglio 2019 Titolari del Bar Sport di Pietracuta dove è stata effettuata la grossa vincita. La dea bendata è alla ricerca di 8 fortunati vincitori dell'iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Pasqua 100x100" che ancora non hanno ritirato il premio. Uno di questi inconsapevoli fortunati ha giocato la schedina vincente al Bar Sport di Pietracuta di San Leo. I termini per la riscossione delle 8 vincite da 100 mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso– scadranno venerdì 19 luglio 2019. La cifra "in sospeso" ammonta a 100mila euro ed è probabile che sia stata vinta giocando una schedina di pochi euro.