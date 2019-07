Rimini Calcio, in arrivo altri due under: un terzino sinistro e un esterno mancino d'attacco. Tra i pali Gemello, c'è l'ok del Toro

Sport

Rimini

| 00:12 - 09 Luglio 2019

Il Rimini festeggia dopo uno dei gol segnati alla Virtus Vecomp nello spareggio salvezza al Neri.

Lunedì è stata una giornata importante per il Rimini Calcio. Sono state due definite due trattative che in settimana dovrebbero trovare l'ufficialità. Parliamo di due under: un terzino sinistro e un esterno d'attacco mancino, entrambi del 1998. Il primo arriva da un club di serie A che in questi giorni lo ha prelevato da una società di serie D e che lo girerà in prestito al Rimini; il secondo da un club di serie C di rango, l'anno scorso utilizzato e che nella prossima stagione rischierebbe di vedere poco il campo in quanto il club di appartenenza pare non voler utilizzare gli under. Mercoledì è atteso il via libero del Torino per il portiere under del Torino Luca Gemello: a meno di clamorosi dietrofront dovrebbe essere lui il guardiano della porta biancorossa. Disco verde dall'Atalanta per Isnik Alimi. Nei prossimi giorni firmerà il contratto col club biancorosso: in prestito per un anno con opzione e a gennaio sara firmato il contratto per altre due stagioni.

OVER Per quanto riguarda gli over, il ds Sandro Cangini cerca un difensore centrale e una punta. Nella lista over figurano tra i certi di restare: Nava Valerio, Ferrani, Scotti, Alimi, Casini, Candido, Guiebre, Cecconi, il difensore centrale (mancino) e la punta in arrivo. Tra gli under: Gemello, Viti, D'Eramo, Cavallari e i due in arrivo di cui abbiamo accennato sopra. Il pacchetto verrà irrobustito con altri innesti per arrivare a dieci: uno è Oliver Urso, scuola Cesena, nell'ultima stagione svincolatosi dalla Pro Piacenza e nelle ultime giornate al Forlì. Poi ci saranno alcuni Berretti.

CESSIONI Interesse della Pro Vercelli per il bomber Giacomo Cecconi, ma per ora l'attaccante non si sposta. Il ds Cangini lavora sui giocatori sotto contratto per liberare qualche casella, altrimenti la campagna acquisti del Rimini resterà bloccata. Per una parte di loro c'è fiducia di trovare una sistemazione o di giungere ad un accordo per la rescissione del contratto.

STAFF TECNICO Come annunciato sarà Andrea Spinelli, 48 anni, il nuovo preparatore dei portieri del Rimini Calcio. Nell'ultima stagione al Forlì al fianco di Nicola Campedelli, e prima al Ravenna per due stagioni con mister Mauro Antonioli (promozione dalla serie D alla C e salvezza in C) e alla Ribelle, al San Marino, al Bellaria e al Cesenatico. Nel suo curriculum anche una esperienza all'estero con l'Olhanense (serie A portoghese), il club allora gestito da Igor Campedelli con Galderisi allenatore.

LE ALTRE Il portiere Michele Nardi interessa tra le altre alla Virtus Vecomp, Nicola Gori (ex Romagna Centro) è passato al Trestina. Ufficiale l'ingaggio di Yabrè al Legnago.

ste.fe.