Abbattute le barriere architettoniche nell'ufficio postale di Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 17:48 - 08 Luglio 2019

Ufficio postale di Pennabilli.

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ufficio postale di Pennabilli, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Rimini.

I lavori effettuati presso l’ufficio postale di Piazza Vittorio Emanuele II rientrano nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà gli uffici Postali di circa 1.300 Comuni.

L'iniziativa è coerente con i principi Esg sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.