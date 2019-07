Ciclismo, continua il momento d'oro della Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:13 - 08 Luglio 2019

Atleti della Benessere e Sport.

Continua il momento d’oro per i ciclisti della Benessere e Sport di Santarcangelo, che a suon di successi sono protagonisti delle gare amatoriali in tutta Italia. Giovedì 4 luglio nell'autodromo di Imola successo per Alfredo Novelli nei SuperGentleman e sul podio, terzo, sale anche il compagno di squadra Claudio Valentini. Emilio Roncassaglia è sesto, ottavo Alberto Barzanti. Domenica a Monte Urano, provincia di Ascoli Piceno, si sono tenuti i campionati regionali organizzati dalla Federazione Ciclistica Italiana. Oltre ogni aspettativa i risultati per il sodalizio clementino, con il primo posto assoluto di Costantino Lunardini. Vittorie di categorie invece per Bartolomeo Celato e Arnoldo Antonini. Quarto di categoria, nella seconda gara, Fabrizio Brighi.