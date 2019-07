Il sogno di Marcello e Laura è diventato realtà: il negozio di animali Zoo Garden festeggia 20 anni

Attualità

Rimini

| 17:06 - 08 Luglio 2019

Insegna del negozio Zoo Garden.

Festeggia 20 anni di attività Zoo Garden, nato a Rimini nel 1999 da una grande passione per il mondo degli animali e del giardinaggio. Marcello e Laura avevano un desiderio: creare a Rimini un negozio specializzato attento alle novità, che offrisse i migliori prodotti sul mercato selezionandoli attentamente, consigliando e assistendo il cliente nelle proprie scelte. Zoo Garden non è un franchising, ma una realtà a gestione familiare che ha sempre investito le proprie risorse sul territorio riminese. La sede principale si trova in viale Italia 10, mentre nel 2006 è stato aperto un secondo punto vendita nella zona sud della città, per fornire un servizio ancora più esteso e migliore. Dal 2013 è attivo il sito internet www.zoogarden.eu, dal quale è possibile acquistare online in tutta italia.



Zoo Garden è la realtà nel settore pet più grande di Rimini, i punti vendita sono concepiti per essere veri e propri supermarket specializzati dove la clientela, oltre ad una selezione di oltre 20.000 articoli con una vasta gamma di alimenti e accessori per la cura degli animali domestici, può trovare personale specializzato per consigli personalizzati e servizio post-vendita. Facendo parte di un settore molto specialistico, Zoo Garden basa la sua attività sulla selezione e sulla continua ricerca delle novità del settore, per offrire sempre i migliori prodotti.



Sabato 13 Luglio Zoo Garden festeggerà i 20 anni di attività con una festa nella sede storica di viale Italia 10 con promozioni speciali durante tutta la giornata e festa dalle 17:30 in poi con buffet, regali e sorprese per festeggiare questo importante traguardo e ringraziare tutti i clienti che hanno reso possibile questa realtà, ad oggi la più grande nella città di Rimini.