Cronaca

Rimini

| 16:49 - 08 Luglio 2019

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Un turista milanese è rimasto bloccato alcuni minuti, dalla porta di sicurezza di un bancomat di viale Vespucci a Rimini, con una figlia di tre anni in braccio e l'altra di sei anni, rimasta sola, fuori. È successo verso le 20.30 di ieri sera: un passante ha visto prima la bimba fuori e poi l'uomo con in braccio l'altra, sbracciarsi per farsi aprire. E' arrivata una pattuglia della polizia di Stato che ha forzato la porta di sicurezza, permettendo a padre e figlia di uscire.