Estate sicura, più Carabinieri in servizio anche sul territorio marignenese

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:27 - 08 Luglio 2019

Da sinistra il Comandante Miserendino, il sindaco Morelli e l'assessore Gabellini.

Si è tenuto lunedì mattina un incontro tra il sndaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli e il Comandante dei Carabinieri di Cattolica Antonio Miserendino, per parlare di pubblica sicurezza, e in particolare per illustrare l'attivita estiva dell'Arma.

Grazie all'operazione "Estate sicura” che porterà un importante rinforzo estivo dei Carabinieri (con l’arrivo su tutto il territorio provinciale di 235 militari di cui 30 destinati alla Tenenza Cattolichina), sarà infatti possibile intensificare in maniera significativa l'insieme dei controlli sul territorio Marignanese, compreso quello delle frazioni e periferia.

L'obiettivo dichiarato è quello di fare attività di prevenzione contro i reati predatori ma anche quello di assicurare un maggior presidio del territorio, per assicurare una pronta risposta alle criticità legate all'incremento dei flusso turistico estivo.