Coniugi tedeschi in vacanza a Riccione da 50 anni nello stesso hotel

Attualità

Riccione

| 16:23 - 08 Luglio 2019

Giesela e Hörst Boker premiati dal Comune di Riccione.

Fedeli da mezzo secolo a Riccione e allo stesso albergo. E’ una fedeltà record quella di una coppia di turisti tedeschi, Giesela e Horst Böker, da 50 anni di fila fedeli all’Hotel Ermeti e ai suoi proprietari con i quali si è instaurato un profondo rapporto di rispetto e amicizia. Lunedì mattina l’assessore al turismo Stefano Caldari li ha incontrati al Palazzo del Turismo nominandoli “ambasciatori” della città di Riccione.

I coniugi tedeschi ogni estate tornano all’Hotel Ermeti, costruito negli anni sessanta dai signori Sergio e Lina, non solo per trascorrere la vacanze in compagnia di parenti e amici ma anche per festeggiare ogni 10 luglio il compleanno della signora Giesela che quest’anno spegnerà ben 78 candeline. Una grande festa per la quale i proprietari si adoperano affinchè questi turisti fedelissimi si possano portare a casa un pizzico di ospitalità e romagnolità propri del nostro territorio. Nel corso dell’inverno, i due coniugi che vivono in una località tra Asburgo e Hannover,ricevono a casa la famiglia Ermeti, segno dell’affetto creatosi negli anni. A Riccione e nel “ loro hotel” si sentono come a casa a dimostrazione di un apprezzamento che non è mai venuto a meno negli anni.