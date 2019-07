Al cinema Tiberio di Rimini 'Solo cose belle', il film rivelazione riminese

Eventi

Rimini

| 14:12 - 08 Luglio 2019

I protagonisti del film 'Solo cose belle'.

Al cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) è in programma l’ultimo appuntamento per la rassegna Accadde Domani, incontri con il cinema italiano, in collaborazione con Fice Emilia Romagna. Mercoledì 10 luglio chiusura di rassegna con Solo cose belle di Kristian Gianfreda con Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo Maria Rossi e Barbara Abbondanza: è la storia di Benedetta, una popolare ragazza sedicenne, e del suo incontro con una bizzarra casa famiglia, appena arrivata nel suo piccolo paese dell’entroterra riminese. La casa famiglia – rumorosa e stravagante – conta un papà e una mamma, un richiedente asilo appena sbarcato, una ex-prostituta con figlia piccola, un giovanissimo carcerato, due ragazzi con gravi disabilità e un figlio naturale. Benedetta è invece la figlia del sindaco, costretta ad adeguarsi a un ruolo sociale che – come scoprirà – non le piace, e a un ideale di perfezione, anche estetico, che in realtà la rende infelice. È proprio lei – anche attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della casa – a guidarci in questo mondo ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo davvero umani. Ed è poi l’intero paese, che si prepara con passione alle prossime elezioni comunali, a essere coinvolto e sconvolto da questo incontro, tra momenti divertenti e altri drammatici, tra balli, risa, lacrime, barchette di carta, piadine e sgomberi, finché, in una notte difficile, tutto precipita e sembra perduto. In realtà, al di là delle scelte dei singoli, nulla potrà più essere come prima.

Le proiezioni iniziano alle ore 17 e alle 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6. L’incontro con il regista si tiene al termine della proiezione delle ore 21 nel Chiostro San Giuliano, adiacente al cinema, con degustazione Birra Amarcord.