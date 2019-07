Oltre 200 persone alla Notte Rosa per famiglie al Castello Malatestiano di Coriano

Attualità

Coriano

| 14:09 - 08 Luglio 2019

Pubblico intervenuto all'evento della Notte Rosa al Castello Malatestiano di Coriano.

Sabato sera nel Castello Malatestiano di Coriano si sono dati appuntamento oltre 200 persone tra famiglie e soprattutto tanti bambini per "Acqua di Neve giocosa nella Notte Rosa", che ha trasportato per magia nell'inverno e ha emozionato e divertito con le fiabe a tema, illustrate dalle videoproiezioni sul muro del Castello, musicate dal vivo, le performance di danza aerea e clown, i bricolages, i trucchi tematici, il mercatino dei libri e alla fine anche la neve con la gioia di tutti i bambini presenti.



Lo spettacolo è stato preceduto da un pic nic sul'erba, dove stoviglie e tutto il materiale utilizzato era biocompostabile e, quindi , in anticipo sui tempi dell'ordinanza comunale che vieta l’utilizzo di plastica usa e getta da gennaio 2010, è stata organizzata la prima manifestazione della Notte Rosa plastic free.



Anna Pazzaglia (Assessore all’Ambiente):”Grazie alla Compagnia Fratelli di Taglia e alla Cantinetta della Corte, con il contributo di Regione Emilia Romagna , il patrocinio del Comune di Coriano e del gruppo Hera, Coriano rientra per il secondo anno tra gli eventi clou della Notte Rosa, e da questa edizione ha una particolare attenzione all’ambiente e alla eliminazione dell’uso della plastica usa e getta.”