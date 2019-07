Fino al 31 luglio i santarcangiolesi possono chiedere risarcimento per danni da maltempo 2018

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:56 - 08 Luglio 2019

Neve a Santarcangelo nel febbraio 2018.

Fino a mercoledì 31 luglio è possibile presentare domanda di contributo per i danni subiti a causa degli eventi calamitosi verificatisi a Santarcangelo tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018. Con decreto n. 105/2019 il presidente della Giunta Regionale ha infatti approvato le direttive per la concessione di contributi la cui richiesta deve essere presentata da singoli cittadini, attività economiche e produttive nel comune in cui sono ubicati i beni danneggiati.



Chi ha subito danni a proprietà situate nel Comune di Santarcangelo può quindi presentare la domanda tramite pec alla mail pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it; mediante raccomandata all’indirizzo piazza Ganganelli, 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (in questo caso fa fede la data dell’ufficio postale accettante) o a mano allo Sportello al cittadino entro e non oltre le ore 13 del 31 luglio.



Tutte le informazioni, le direttive e la modulistica sono consultabili e scaricabili anche in formato editabile nella pagina dedicata ai contributi nel sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente link: protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/finanziamenti-legge-stabilita-2019/finanziamenti-legge-stabilita-2019.