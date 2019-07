Rinforzi estivi nell'organico dei Carabinieri per potenziare i controlli a Santarcangelo

Attualità

Il Capitano dei Carabinieri di Rimini Sabato Landi e il sindaco di Santarcangelo Alice Parma.

Grazie al rinforzo estivo disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini l’organico della Stazione di Santarcangelo è potenziato nelle attività di prevenzione e presidio del territorio nonché in occasione delle numerose manifestazioni programmate a Santarcangelo nel corso dell’estate. Già dal mese di luglio, infatti, sei allievi Carabinieri si sono aggiunti al personale del Comando di Santarcangelo dove resteranno in servizio fino alla fine di agosto.



“Ringrazio il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini che anche quest’anno ha permesso un potenziamento significativo dell’organico della locale stazione dei Carabinieri nei mesi di luglio e agosto”, afferma il sindaco Alice Parma. “Un’attenzione – aggiunge il sindaco – che si rinnova soprattutto quando la città è meta di numerosi turisti e ospiti richiamati a Santarcangelo in occasione dei diversi eventi estivi”.