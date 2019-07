Rimini, biciclette da spostare in zona stazione per i lavori di demolizione ex palazzina iat

Attualità

Rimini

08 Luglio 2019

Biciclette parcheggiate alla stazione ferroviaria di Rimini.

Entro la giornata di martedì 9 luglio i proprietari delle biciclette posteggiate di fronte al fabbricato viaggiatori dovranno provvedere alla loro rimozione, per permettere l’avanzamento del cantiere per i lavori della nuova piazza. Nei prossimi giorni infatti verrà avviata la demolizione dell'ex palazzina Iat, inserita nella riqualificazione complessiva dell'Area Stazione.

Nuove rastrelliere, in cui sarà possibile spostare e posteggiare le biciclette sono stati installati lungo via Cesare Battisti e in via Dante, all'altezza dell’attuale corsia dedicata ai taxi. Una soluzione temporanea che porterà, ultimati i lavori, ad un aumento strutturale dei posteggi per le due ruote. Saranno comunque già 220, tra vecchi e nuovi stalli, i posti disponibili per parcheggiare le biciclette nell'area della stazione ferroviaria di Rimini. Oltrea ai 100 che saranno mantenuti all'interno della vecchia area, saranno infatti 120 quelli che saranno aggiunti tra via Cesare Battisti e via Dante.

I mezzi che non saranno spostati entro la giornata del 9 luglio verranno sottoposti a rimozione forzata.