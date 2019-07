Due spacciatori scoperti in piazzale Boscovich dai Carabinieri durante i controlli con l'elicottero

Cronaca

13:30 - 08 Luglio 2019

Anche l'elicottero dei Carabinieri in azione per i controlli durante il weekend della Notte Rosa.

Sono stati intensi i controlli dei Carabinieri di Rimini in occasione del weekend della Notte Rosa. Per potenziare le attività repressive e preventive dei reati, è sceso in campo anche l'elicottero dei Carabinieri di Forlì, dando supporto aereo all'azione del personale in uniforme o in borghese. Tra sabato e domenica sono state 103 le persone controllate, 74 i mezzi interessati da accertamenti.



LOTTA ALLA SPACCIO. I Carabinieri hanno arrestato un 28enne bergamasco, pregiudicato, per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti: è stato sorpreso sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich mentre cedeva marijuana e hashish a un 23enne di Rimini. La successiva perquisizione personale ha permesso il rinvenimento di 14 dosi di Mdma, 16 dosi di ketamina e un grammo di cocaina. E nell'arenile di piazzale Boscovich, i Militari hanno anche fermato un 20enne della Provincia di Chieti: dalla perquisizione personale sono spuntate fuori 4 dosi di Mdma. Il giovane è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.