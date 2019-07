In vacanza a Rimini, sorpreso a rubare al supermercato: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:28 - 08 Luglio 2019

Carabinieri impegnati nelle attività di controllo del lungomare di Rimini.

Turista americano in vacanza a Rimini finisce nei guai per aver rubato un paio di forbici in un supermercato. I fatti sono accaduti lo scorso weekend: il giovane, un 21enne, è stato notato dal titolare del supermercato, in viale Regina Margherita, mentre nascondeva una confezione di un paio di forbici nei propri slip. Con lui c'era un altro ragazzino americano, minorenne. I Carabinieri sono intervenuti prontamente sul posto e hanno bloccato il 21enne, che ha reagito spintonando i Militari, nel tentativo di allontanarli e di non farsi controllare. E' stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il suo amico minorenne è stato invece denunciato.