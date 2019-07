Rimini, vigilia del Jova Beach Party, ecco tutte le limitazioni al traffico

Attualità

Rimini

| 11:30 - 08 Luglio 2019

Il Comando della Polizia locale di Rimini comunica che in occasione della manifestazione “Jova beach party”, che avrà luogo in data 10 Luglio 2019 sulla Spiaggia di Rimini Terme, dalle ore 7 di mercoledì 10 luglio alle ore 7 dell’11 sarà disposta la chiusura al traffico veicolare di via Cavalieri di Vittorio Veneto, sia della carreggiata lato Ravenna nel tratto dalla Via Marconi al Viale Principe di Piemonte, che in quello Ancona nel tratto da via Mosca a Via principe di Piemonte.

Interdetta alla circolazione anche viale Principe di Piemonte dalla via Pescara al confine con il comune di Riccione.