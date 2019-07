VIDEO Via chiusa e traffico deviato, le lamentele dei residenti del centro storico

Attualità

Rimini

| 11:28 - 08 Luglio 2019

Primi disagi per i lavori programmati alla Porta Galliana di Rimini. Da lunedì è iniziato l'intervento nella zona che prevede alcune chiusure stradali e deviazioni di traffico. I cittadini del centro storico interessati dalla situazione lamentano diverse difficoltà dovute a questi lavori. Come da cronoprogramma si è iniziato con la chiusura di Via Bastioni Settentrionali ed il traffico verso il mare è stato dirottato in via Cavalieri e Via dei Mille. I residenti lamentano l'eccessivo passaggio, il rumore e lo smog nel centro storico. "Non si riesce ad uscire dalla porta né ad aprire le finestre" dicono "inoltre gli scooter per evitare la fila, transitano nei passaggi pedonali". I lavori sono previsti fino alla fine dell'estate con varie modalità di chiusura della strada e di deviazione. I residenti promettono battaglia "porteremo le nostre lamentele in consiglio comunale perche questa situazione non si può sopportare per altri due mesi estivi !!!"