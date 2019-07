Cronaca

| 09:07 - 08 Luglio 2019

Incidente stradale alle 6.45 di lunedì mattina in A14 all'altezza dell'area di servizio Montefeltro in direzione sud. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della Polstrada presente sul posto. Un'auto è rimasta coinvolta e la donna al volante è stata portata in elisoccorso al Bufalini di Cesena. L'autostrada è stata chiusa per una decina di minuti per consentire l'atterraggio dell'elicottero e questo ha causato code e rallentamenti tra Rimini Nord e Riccione.