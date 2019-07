Sportdance, entrano nel vivo i campionati di danza sportiva a Rimini con Cha cha cha e Rumba

Sport

Rimini

| 07:04 - 08 Luglio 2019

Ballerini protagonisti di Sportdance.

Nel vivo dei Campionati italiani di danza sportiva, che proseguono fino a domenica 14 luglio nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group. Le gare sono organizzate da FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal CONI) in collaborazione con IEG e il Comune di Rimini. Lunedì 8 luglio c’è grande attesa per le competizioni di danze latine, ma non solo. A Sportdance si possono vedere migliaia di ballerini esibirsi nelle più diverse discipline.

Nella Black Arena e in quella verde lunedì è la giornata delle danze latine. I ritmi caldi caraibici risuoneranno nei padiglioni di gara. Si tratta ovviamente di samba, cha cha cha, rumba, Paso Doble e Jive. Il linguaggio universale della danza risente dell’influenza di mezzo pianeta. Perché se è vero che il Samba è nato in Brasile è altrettanto vero che Cha cha cha e Rumba sono di origine cubana. Il Paso Doble ci porta in Spagna, ma il Jive nasce negli Stati Uniti. Ognuna di queste danze ha un vastissimo repertorio di figure e movimenti, ma ciò che resta fondamentale è l’intesa tra i due ballerini. L’origine di tutte queste danze è significativamente influenzata da radici africane e dal traffico di schiavi che con il loro sradicamento trasportarono note musicali e passi di danza. Nel 2016 la Rumba è stata dichiarata patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Mentre nel Paso Doble i ballerini sono chiamati a simulare l’eterna sfida fra toro e torero fatta di sottomissione e attacco.

E’ questa la magia dei Campionati italiani di danza sportiva FIDS e di Sportdance, da un lato infatti si possono vedere i migliori atleti italiani, dall’altro gli stessi sono ballerini in grado di interpretare al meglio le varie discipline. Sport e arte si fondono e confondono nella danza sportiva fino a creazione la magia del ballo. E’ il caso della Combinata cubana e portoricana, sempre di scena lunedì 8 luglio. Grandissima attesa c’è poi per le esibizioni dello Street Dance ed elecrtic boogie, nel Teatro Underground e per lo show danze, solo e due, per le categorie over 16 e over 19 di scena nel teatro Broadway.

Nell'area Dance Expo (allestita nella Hall centrale), la vetrina commerciale delle aziende interessate al mercato della danza sportiva. In mostra abiti sfavillanti, calzature preziose, make up e bigiotteria da dive, accessori per acconciature da favola.