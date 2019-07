FOTO: Be-Fantasy, inizio colorato per l'iniziativa delle Befane di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:00 - 08 Luglio 2019

Personaggi fantasy protagonisti alle Befane.

Fino al 28 luglio 2019, per quattro fine settimana consecutivi (13,14-20,21-27,28), a Le Befane Shopping Centre di Rimini nasce il mondo magico di Be-Fantasy, un universo fantastico dedicato a grandi e piccini dove sarà possibile incontrare i personaggi e le creature delle fiabe e delle saghe fantasy più amate e conosciute di ogni tempo. Dalla Bella addormentata nel bosco ai draghi e cavalieri del favoloso mondo di Dungeons & Dragon, dal mitico Re Artù all'epica de Il signore degli anelli fino agli avvincenti protagonisti di Assassin's creed e de Il trono di spade.

Be-Fantasy è la nuova iniziativa promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini realizzato da Wasama Creative Factory e dedicata a tutti gli appassionati, i curiosi, gli amanti del genere fantasy: attraverso spettacolari scenografie e ambientazioni che ricordano le pagine di un gigantesco pop-up, performer, artisti, attori, acrobati e cantanti, luci ed effetti speciali, all'interno del centro commerciale prenderanno vita fantastici live show e indimenticabili duelli e combattimenti.

Ogni fine settimana, dalle 10.00 alle 20.00, non mancheranno inoltre coinvolgenti attività di intrattenimento.

A Le Befane di Rimini rivivranno le gesta eroiche del re più leggendario di tutti i tempi, Artù, i cavalieri della tavola rotonda e le vicende della “Spada nella Roccia”: rievocazioni, incoronazioni, duelli tra paladini e orchi, elfi e maghi. Ci si potrà infine imbattere in giganteschi draghi alati, cavalieri del caos e personaggi di avventure e cronache fantasy come The Witcher, Assassin’s Creed, il signore degli anelli e il Trono di spade.