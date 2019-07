Tennis, il Ct Cicconetti di Rimini batte 3-0 lo Sporting Sassuolo e sale in D1

Sport

Rimini

| 20:15 - 07 Luglio 2019

l Ct Cicconetti di Rimini batte 3-0 lo Sporting Sassuolo e sale in D1.



Ottime notizie per il Circolo Tennis Cicconetti. La formazione riminese infatti la promozione in D1 maschile sbancando il campo dello Sporting Sassuolo. Decisive in Emilia le vittorie nei singolari di Massimiliano Agnello, Massimiliano Zamagni e Pietro Vagnini, Il Club riminese, che nel primo turno dei play-off aveva battuto 4-0 in casa il Cs Cabriolo, ha schierato in questo campionato anche Matteo Peppucci, Andrea Argelli e Pietro Matteini.

Intanto nella finale del tabellone a conclusione di 4° del torno nazionale di 3° memorial “Arnaldo Cicconetti” si è registrata la vittoria di Filippo Francini (4.1, n.1), portacolori del Cast San Marino, su Giovanni Casadei (4.1, n.2) per 6-4, 4-6, 10-7.

CERVIA Entra nel vivo sui campi del Ct Cervia il memorial “Mario Cortesi”, il torneo di 3°. Nel maschile si qualificano per il tabellone finale Mario Gardini e Paolo Sabatini, nel femminile quarti per Sara Zaccaria (Tennis Viserba) e Greta Vagnini.

Maschile, seconda sezione, 3° turno: Luca Abbondanza (4.1, n.4)-Piero Mainardi (4.4) 6-0, 6-3, Andrea Fiumana (4.3)-Frederic Raffini (4.1, n.5) 6-3, 6-4, Sandro Grossi (4.1, n.12)-Stefano Sassi (4.1) 6-0, 6-1, Nicolò Ceccarelli (4.1 n.3)-Paolo Barzanti (Nc) 1-6, 6-1, 10-8. Turno di qualificazione: Mario Gardini (4.1, n.6)-Manrico Benetti (4.1) 6-3, 6-2. Si qualifica anche Paolo Sabatini (4.1). Femminile, ottavi: Sara Zaccaria (3.4)-Alice Stella (4.1) 6-2, 6-3, Greta Vagnini (3.4, n.3)-Adriana Iaselli (4.1) 6-0, 6-3.