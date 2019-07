Pick up va a fuoco con famiglia a bordo: paura in autostrada a Rimini

Cronaca

Rimini

| 19:00 - 07 Luglio 2019

Momenti di paura intorno alle 17.15 di domenica sull'autostrada A-14, al km 121, tra le stazioni di Rimini Nord e Rimini Sud: un pick up Great Wall ha preso fuoco durante la marcia, mentre procedeva in direzione Pesaro. La causa è stata probabilmente un corto circuito. Il mezzo è andato completamente distrutto, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per il conducente e per i passeggeri: padre, madre e i figli. Solamente per uno dei due bambini, affetto da problemi di salute, è stato richiesto l'intervento del 118 per il trasporto all'ospedale Infermi di Rimini, al fine di espletare ogni accertamento sulle sue condizioni. I vigili del fuoco hanno lavorato con lo schiumogeno per spegnere le fiamme.