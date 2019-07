Mountain bike: Paolo Faeti della Valmaracing è primo di categoria al Rally delle foreste casentinesi

Sport

Novafeltria

| 14:02 - 08 Luglio 2019

Paolo Faeti della Valmaracing in azione.

La Valmaracing protagonista delle gare di ciclismo amatoriale del weekend. Paolo Faeti conquista il primo posto categoria M6, in entrambe le giornate del rally delle foreste casentinesi, gara in mountain bike che si tiene nell'entroterra di Cesena, tra Bagno di Romagna, Santa Sofia e Premilcuore. Faeti ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:08:07.11. Buoni piazzamenti per la Valmaracing nella Granfondo Liotto di Vicenza, gara su strada: decimo assoluto e terzo di categoria Marcello Parri, Ottavio Ballarini secondo di categoria, Sara Bagnoli settima di categoria.