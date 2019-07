Basket C Silver, Santarcangelo conferma coach Evangelisti e i Titans il play-guardia Davide Macina

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:41 - 07 Luglio 2019

Il coach Cristian Evangelisti (Foto Alfio Sgroi). In gallery: Macina col presidente Ciacci.





La Santarcangiolese Basket, squadra che milita nel campionato di serie C Silver, ha confermato come come capo allenatore Cristian Evangelisti.

Per quanto riguarda i Titans, il play guardia Davide Macina si veste di biancoceleste anche per il 2019/2020. E' la decima stagione per Dave in maglia Titans che saranno nuovamente inseriti nel girone Marche/Umbria. Capitan Macina, 26 anni appena compiuti, sarà puntello fondamentale di un roster che si sta velocemente formando e i cui particolari continueremo a svelare nei prossimi giorni.