A Novafeltria torna l'evento estivo dedicato allo sport, con premiazioni e dimostrazioni

| 13:26 - 07 Luglio 2019

A Novafeltria tornano gli attesi appuntamenti dei giovedì di luglio. Tre serate dedicate a sport e salute, sicurezza, arte e musica. Si parte giovedì 11 luglio con "Salute, sport e benessere", un evento a cura della pro loco di Novafeltria che trasformerà piazza Vittorio Emanuele, piazza Roma, i giardini pubblici e Corso Mazzini in una grande palestra a cielo aperto. Le attività protagoniste saranno più numerose rispetto all'edizione 2018: grandi novità Sky park e Spartan training obstacles. Fisioterapisti, massaggiatori, esperti di alimentazione saranno tra gli altri protagonisti di "Salute, sport e benessere". Alle ore 20.30 il sindaco Stefano Zanchini premierà le squadre e gli atleti che si sono contraddistinti nell'anno in corso. La danza del leone alle ore 21.00 decreterà l'inizio delle attività. Non mancherà il tradizionale torneo di biliardino a coppie e la presenza di simulatori di corse automobilistiche. Dalle ore 18.30 sarà in funzione lo stand gastronomico a cura della pro loco.