Furiosa lite in famiglia, ubriaco si scatena anche contro i Carabinieri

Misano Adriatico

| 13:17 - 07 Luglio 2019

Intervento dei Carabnieri.

Sabato sera un 33enne pregiudicato, originario di Salerno, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. I Carabinieri di Misano sono intervenuti in un'abitazione dove era stata segnalata, attraverso telefonata al 12, una furiosa lite in famiglia. Il 33enne era completamente ubriaco e alla vista dei Militari ha dato ultreiormente in escandescenze, apostrofandoli con parole offensive e rifiutandosi di dare le proprie generalità. Infine si è messo davanti all'auto di servizio, nel tentativo di impedire ai Carabinieri di allontanarsi, dopo aver terminato gli accertamenti.