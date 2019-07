Maxi controlli a Riccione, sventato furto in un supermercato e arrestato pusher

Cronaca

Riccione

13:04 - 07 Luglio 2019

Carabinieri di Riccione 'schierati' in piazzale Roma.

Dalle 17 di sabato 6 alle 8 di domenica 7 luglio, i Carabinieri di Riccione hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio. Un 36enne pregiudicato tunisino, residente nella Perla Verde ma attualmente domiciliato a Reggio Emilia, è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina divisi in dieci dosi: l'uomo viaggiava come passeggero a bordo dell'automobile di un 29enne magrebino. E' stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno anche sventato un furto in un supermercato di Cattolica: sono stati i Militari della stazione della "Regina" a fermare e denunciare una 49enne di Misano Adriatico, che aveva nascosto sotto i vestiti alcune confezioni di generi alimentari. Al termine delle attività sono state 175 le persone controllate, con 115 auto e moto sottoposti ad acceramenti. Tre gli autombilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza.