Cattolica: un ordine del giorno in consiglio comunale per vietare manifestazioni fasciste

Attualità

Cattolica

| 12:27 - 07 Luglio 2019

Federico Vaccarini.

Nel Consiglio Comunale di giovedì 11 luglio verrà votato un ordine del giorno, presentato dal consigliere del Pd Federico Vaccarini, che ha come oggetto "Valori e principi di democraticità della Costituzione repubblicana". L'iniziativa è sostenuta anche da Rifondazione Comunista, da Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Cattolica futura, In futuro con Cattolica, Spazio Rosso.



"L'ordine del giorno è volto a integrare i regolamenti comunali relativi all'occupazione di luoghi pubblici per manifestazioni e iniziative di stampo politico con la richiesta di rilasciare una dichiarazione nella quale i soggetti interessati attestino, mediante firma, di riconoscersi nella democrazia costituzionale, di ripudiare il fascismo, la xenofobia e l'omofobia e di non propugnare la violenza come forma di lotta politica, oltre ad attestare che le iniziative organizzate rispettino i valori e i principi di democraticità della Costituzione e che venga di conseguenza vietata qualsiasi manifestazione e iniziativa organizzata da soggetti che non riconoscono tali valori della Costituzione", spiega Federico Vaccarini.



La proposta si conclude con una richiesta di impegno del Comune di Cattolica a condannare ogni forma di intolleranza razziale, di genere e di orientamento sessuale, religiosa, ideologica di tipo fascista e nazista e a sostenere iniziative di tipo culturale, soprattutto negli ambiti scolastici e di aggregazione, che promuovano la memoria storica, l'integrazione e i principi costituzionali.