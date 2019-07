Riccione, rissa degenera fuori dalla discoteca: pestato a sangue 18enne albanese

Cronaca

Riccione

| 11:43 - 07 Luglio 2019

Carabinieri davanti al Nikka.

Ancora una rissa a Riccione, stesso luogo, piazzale Azzarita, fuori dalla discoteca Nikka, dove si stata svolgendo una festa, e stesse modalità. Forse un’altra resa dei conti, uno scontro tra bande, armate di coltelli, degenerato. Il bilancio è di un ferito grave, un 18enne albanese, trasportato in ospedale a Rimini. I fatti sono accaduti sabato 6 luglio, intorno alle 2. Sembra che i due gruppi che si sono affrontati fossero di origini albanesi e marocchine. Immediato è scattato l’allarme ai carabinieri giunti sul posto, nel mentre anche i soccorsi del 118 sono stati fatti intervenire per soccorrere il giovane ferito. Non è la prima volta che in zona accadono episodi analoghi, come il pestaggio di un giovane del giugno scorso (QUI la notizia) con la conseguente sospensione dell’attività della discoteca.