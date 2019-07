Maltempo, allerta per temporali e caldo intenso: picchi di 38 gradi in regione

Attualità

Rimini

| 11:00 - 07 Luglio 2019

Allerta meteo.

Temporali in arrivo nella giornata di oggi, domenica 7 luglio, sull'Emilia-Romagna. Ma la morsa del caldo non si attenuerà. La Protezione civile regionale ha emesso oggi un'allerta di colore giallo, con una doppia valenza: da un lato mette in guardia dall'ondata di calore attesa in particolare in pianura, da Piacenza a Rimini, dove "le temperature massime potranno raggiungere valori maggiori o uguali a 38 gradi". Sulla costa farà un po' più fresco, poiché i valori si attesteranno quattro o cinque gradi al di sotto. In aumento anche le minime, con una media che si aggirerà sui 25 gradi. Allo stesso tempo, però, "a partire dalla tarda mattinata il transito in quota di avvezione fredda potrà determinare la formazione di temporali organizzati localmente, anche di forte intensità". Anche in questo caso l'allerta e' di colore giallo ed e' estesa a tutta la regione. Fenomeni che dovrebbero esaurirsi nel corso della serata e della notte.