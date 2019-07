Samuele Bersani, il cantautore cattolichino tornerà nel 2020 con un nuovo album

Attualità

Cattolica

| 08:51 - 07 Luglio 2019

Samuele Bersani (foto tratta dalla sua pagina Instagram).

Nel gennaio 2020 uscirà il nuovo album del cantautore cattolichino Samuele Bersani, a 7 anni di distanza da "Nuvola numero nove". E' stato lo stesso Bersani ad annunciarlo, durante un'ospitata al festival "Collisioni", in corso a Barolo (Cuneo): un disco molto diverso dai precedenti. Il cantautore è al lavoro da due anni e ha rimarcato il grande lavoro sulle musiche dei brani. Bersani ha preso le distanze dall'attuale tipologia di musica italiana, dal trap e anche dal mondo indie: no ai tormentoni, brani lunghi anche sei minuti, ma soprattutto (come di consueto per l'artista cattolichino) grande attenzione ai testi. "Mi manca che non si scrivano più canzoni, oggi è tutto uno sbrodolare di parole e alla quarta c'è o droga o figa", ha detto sul palco di "Collisioni", al microfono dell'esperto musicale Ernesto Assante. Non è mancato un lungo ricordo del suo "padrino" musicale, Lucio Dalla: "Eravamo in auto, ascoltò Il mostro, si girò a guardarmi, commosso". Il nuovo disco di Bersani sarà seguito dal tour, che prenderà il via nel marzo 2020.