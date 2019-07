Sabato nero sulle strade di Rimini, moto travolge bicicletta: tre feriti

Cronaca

Rimini

| 18:12 - 06 Luglio 2019

Elisoccorso (foto di repertorio).

Terzo incidente stradale nella giornata di sabato sulle strade di Rimini. All'alba il primo, in via Emilia in zona Celle. Il secondo, sulla via San Salvatore intorno alle 14.30, è costato la vita a un 52enne in sella a uno scooter T-Max. E' invece delle 14.45 quello avvenuto sulla Consolare per San Marino, con una moto che si è scontrata con una bicicletta. Ad avere la peggio il ciclista,un 30enne, trasportato dall'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ricovero è avvenuto in codice di massima gravità. Ferita in modo più lieve una coppia di 26 anni, uomo e donna, portati all'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto il personale del 118, con due ambulanze e automedica, e una pattuglia della Polizia Municipale.