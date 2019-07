Aereo con lo striscione? A Rimini la pubblicità in spiaggia si fa con il mezzo anfibio

Attualità

Rimini

| 18:04 - 06 Luglio 2019

Il mezzo anfibio pubblicitario in mare tra i bagnanti.

Un furgone avvistato in mare, tra lo stupore dei bagnanti. Non è un effetto ottico, ma ovviamente si tratta di un mezzo anfibio, con motore a idropulsione, che è progettato proprio per viaggiare sia su terra che in acqua. Il conducente ha iniziato a fare avanti e indietro in un tratto di mare all'altezza del bagno 26. Si è poi scoperto che si trattava di un mezzo pubblicitario, di un noto marchio italiano di bevande per l'aperitivo, che già da qualche anno propone l'iniziativa nelle spiagge italiane. Sabato 6 luglio è stata la volta di Rimini. Il mezzo, tra gli occhi incuriositi dei presenti, è entrato in spiaggia e si è "trasformato" in una postazione bar con musica e dj. Un'idea particolare che mette "in soffitta" il vecchio aereo con lo striscione pubblicitario, un'icona della vacanza al mare degli anni '80-'90.