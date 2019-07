FOTO Pienone al Beky Bay per il concerto di Mahmood, vincitore di Sanremo 2019

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 17:05 - 06 Luglio 2019

Concerto di Mahmood al Beky Bay di Bellaria.

Grande afflusso di pubblico al Beky Bay di Bellaria per il concerto di Mahmood. iniziato alle 23.00 e terminato in tempo per permettere a tutti di gustare il suggestivo spettacolo pirotecnico, molto apprezzato da tanti turisti e cittadini. Al concerto di Mahmood, vincitore dell'ultimo Sanremo, pubblico di ogni età: ragazzi, genitori con figli minorenni, giovani adulti e anche uno spazio riservato a un nutrito gruppetto di diversamente abili che hanno assistito al live show. "Ottimo il lavoro delle forze dell'ordine, che con un eccellente coordinamento fra tutte le forze presenti, hanno garantito che tutta la manifestazione si svolgesse in maniera serena senza tensioni o problemi", sottolinea l'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina