Tragedia sulla via San Salvatore, scooterista perde la vita in un incidente con un'auto

Cronaca

Rimini

| 16:54 - 06 Luglio 2019

Tragedia sulle strade di Rimini, nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle 14.30. Un 52enne è deceduto in un incidente avvenuto sulla via San Salvatore. L'impatto contro un'Audi A3 di colore nero, che si stava immettendo sulla via San Salvatore, è stato fatale al centauro, che ha sbattuto contro il paraurti della vettura, cadendo dalla sella e rovinando sull'asfalto. Vani i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, che aveva allertato anche l'eliambulanza. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.