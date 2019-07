Al Tennis Viserba la grande festa per celebrare la storica promozione in serie A2 Per l'occasione la maglia celebrativa 'Viserba Animals'. Presenti soci, sostenitori e semplici appassionati

Sport Rimini | 16:07 - 06 Luglio 2019 La festa per la storica promozione in serie A2.

Una grande impresa non poteva che meritare una grande festa. E così è stato. Venerdì sera al Tennis Viserba c’era il pienone di soci, amici, sostenitori e semplici appassionati per celebrare la storica promozione nel campionato di serie A2 maschile. Al termine di una fantastica cavalcata il team riminese è salito infatti nell’elite del movimento nazionale e tutto il Club si è stretto attorno ai suoi eroi.

Protagonisti naturalmente i giocatori Manuel Mazza, Francesco Giorgetti, Alessandro Canini, Diego Zanni, Alberto Bronzetti, Andrea Calogero, i tecnici Marco Mazza e Luca Gasparini, il preparatore atletico Mirko Pasini, il fisioterapista Omar Zanotti e tutto lo staff che ha contribuito all’impresa.

La serata è stata presentata dal vice presidente Roberto Rinaldi che ha donato a tutti i protagonisti la maglia celebrativa "ViserbA Animals", presente il presidente Marco Paolini ed i membri del Consiglio Direttivo Ivano Monticelli, Alberto Ticchi, Roberto Semprini e Marco Zamagni. Gran finale con strepitosi fuochi d’artificio sul campo numero 3 che hanno contribuito a rendere ancora più indimenticabile la serata.