Rimini Calcio, è ufficiale anche l'esterno dello Spezia Michael D'Eramo

Rimini

| 15:12 - 06 Luglio 2019

Michael D'Eramo insieme al ds Sandro Cangini.

Secondo volto nuovo in casa del Rimini. Il club biancorosso ha raggiunto l'accordo con l'A. C. Spezia per il passaggio in biancorosso del centrocampista, classe '99, Michael D'Eramo. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, ha all'attivo tre stagioni in Serie D con la casacca dell'Avezzano, per un totale di 78 presenze e 14 reti. Nel gennaio scorso il passaggio alla società ligure dove ha disputato una positiva seconda parte di stagione nella formazione Primavera pur allenandosi con la prima squadra allenata da Marino (vice l'ex biancorosso Massimo Mezzini). Michael arriva con la formula del prestito annuale.