Calcio RSM, rivoluzione Juvenes Dogana. Altri cinque acquisti: Abbondanza, Ancora, Brighi, Merli e Zavattini

Sport

Repubblica San Marino

| 14:13 - 06 Luglio 2019

Il ds Aureluio Tosi con Luca Zavattini. In gallery da sx: Merli, Ancora, Abbondanza e Brighi.

La Juvenes / Dogana ha trovato l’accordo per il trasferimento di cinque nuovi calciatori:

Thomas Brighi, centrocampista classe ’96, proveniente dal Igea Marina. In precedenza ha militato anche nel Sant’Ermete.

Luca Zavattini, attaccante classe ’89, nell’ultima stagione ha giocato con il Sant’Ermete ed in passato ha vestito – tra le tante - le maglie di Verucchio, Tropical Coriano, Marignanese, Fya Riccione.

Gianni Abbondanza, difensore classe ’91, ex Igea, Bakia, Gatteo Mare, Virtus San Mauro a Mare.

Mattia Àncora, centrocampista classe ’98 proveniente dall’Igea Marina.

Davide Merli, attaccante classe 2000, ex giovanili Rimini e Cesena, lo scorso anno ha militato nella Fya Riccione (Eccellenza).

PARTENZE Da segnalare anche l’addio di alcuni calciatori che dalla prossima stagione non fanno più parte della prima squadra: Mattia Semprini, Tommaso Angelelli, Fabio Cuomo, Enrico e Mirko Mantovani, Nicola Canini, Nicola Zafferani, Luca Sorrentino, Lorenzo Gasperoni.

La società ringrazia i ragazzi per quanto fatto in questi anni e fa loro un grosso in bocca al lupo.