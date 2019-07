Da 50 anni in vacanza a Bellaria, festa per i coniugi Corti: 'torneremo anche per i 60 anni di matrimonio' Angelo e Augusta soggiornano sempre all'hotel Villa Gori

Turismo Bellaria Igea Marina | 13:15 - 06 Luglio 2019 Festa a Bellaria per i turisti fedeli, i coniugi Angelo e Augusta Corti. Da cinquant'anni fedeli ospiti villeggianti presso l'Hotel Villa Gori di Bellaria Igea Marina, i coniugi Corti Angelo e Augusta, con la figlia Paola, hanno promesso di ritornare anche a settembre per festeggiare con i loro nipoti e pronipoti i sessant'anni di matrimonio. Le felicitazioni alla famiglia Corti, per questi 50 anni di fedeltà alla Città di Bellaria Igea Marina, sono state portate dall’Assessore Adele Ceccarelli, "È bellissimo" ha dichiarato la Ceccarelli, trovare e partecipare alla loro gioia e a questa bellissima testimonianza di amore coniugale. Buona festa della notte rosa a tutti i nostri ospiti.