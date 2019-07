Dall'8 luglio aperte le iscrizioni allo spazio bimbi dell'asilo nido Rosaspina di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:11 - 06 Luglio 2019

Esterno dell'asilo nido Rosaspina di Santarcangelo.

Da lunedì 8 luglio a giovedì 8 agosto è aperto il bando per l’iscrizione allo Spazio bimbi “Piccola Rosa”, il servizio integrativo al nido per bambine e bambini di età compresa fra i 21 e i 32 mesi compiuti al 30 settembre 2019 residenti nel comune di Santarcangelo.



Anche per l’anno educativo 2019/2020 (1° ottobre – 30 giugno), lo Spazio bimbi è organizzato presso l’asilo nido “Rosaspina” in via Carlo Alberto Dalla Chiesa nelle giornate di martedì e venerdì dalle 8,45 alle 12,15. Prevedendo tempi e modalità di funzionamento ridotti, lo Spazio bimbi è rivolto alle famiglie che, pur non necessitando di un servizio educativo e di cura a tempo pieno, vogliono offrire ai propri figli occasioni di gioco, relazione e socializzazione all’interno di un contesto che ha un progetto educativo di crescita per i bambini e di sostegno alle competenze genitoriali. Per approfondire la conoscenza della struttura e del servizio, martedì 16 luglio alle ore 17 presso il nido “Rosaspina” è previsto un pomeriggio di open day.



L’importo della retta mensile dello Spazio bimbi, non rimborsabile in caso di assenze, è calcolato sulla base del valore ISEE e varia dai 10 ai 50 euro. Le domande di iscrizione, riservate solo alle bambine e ai bambini residenti nel comune di Santarcangelo, possono essere consegnate all’ufficio scuola, allo Sportello al cittadino o inviate tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.santarcangelo.rn.it.



Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola (0541/356.240-258 aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e sabato su appuntamento) o consultare la scheda dedicata allo Spazio bimbi sul sito internet istituzionale www.comune.santarcangelo.rn.it