Basket RBR, anche il giovane Yuri Ramilli confermato per la prossima stagione

Sport

Rimini

| 11:45 - 06 Luglio 2019

Yuri Ramilli (ala, classe 1998) è stato confermato da Rinascita Basket Rimini (Foto Alfio Sgroi).

In attesa del settimo over (un pivot, probabilmente Tommaso Rinaldi) RBR annuncia una nuova conferma. Si tratta del giovane Yuri Ramilli (ala, classe 1998) nella stagione 2019-2020 giocherà con Albergatore Pro - Rinascita Basket Rimini. Yuri, cresciuto nelle giovanili IBR-Angels, si è meritato la conferma dopo una stagione di allenamenti durissimi e prestazioni convincenti, giocando quasi sempre da numero ‘4’ e sfruttando le sue doti balistiche e atletiche.

Spesso schierato da coach Bernardi in quintetto base, ha dovuto occuparsi delle ali forti muscolari avversarie e poi, dall’altra parte del campo, si è aperto per i tiri a difesa schierata non disdegnando le incursioni nei pressi del ferro.

Ora che il livello, inevitabilmente, si alzerà sia fisicamente che qualitativamente, Yuri dovrà per forza di cose ‘allargare il suo bacino d’utenza’, lavorando ogni giorno a quei miglioramenti che il suo bagaglio tecnico e fisico possono ottenere.

Al momento, quindi, e in attesa di conoscere il girone di riferimento e il calendario completo della stagione 2019-2020 (al via da domenica 29 settembre 2019) la rosa Albergatore Pro - Rinascita Basket Rimini è composta da:

Eugenio Rivali (play, 1986)

Luca Pesaresi (play-guardia, 1989)

Nicola Bianchi (guardia, 1994)

Giorgio Broglia (ala-centro, 1986)

Niccolò Moffa (guardia-ala, 1999)

Yuri Ramilli (ala, 1998)

Francesco Bedetti (ala, 1993)

Luca Bedetti (guardia-ala, 1989)