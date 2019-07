A Novafeltria la prima edizione di ‘Street Food Festival', con cibi da tutto il mondo

Eventi

Novafeltria

| 09:40 - 06 Luglio 2019

Street Food Festival a Novafeltria.

Piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria apre le porte a un evento senza precedenti: lo Street Food Festival organizzato dall'associazione culturale “Gente di Strada” con il Patrocinio del Comune di Novafeltria, fino a domenica 7 Luglio, sta accogliendo 14 Truck Food, con piatti provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. Quattro giornate all'insegna del gusto, della qualità e della varietà, corredate da altrettante serate di musica live dalle ore 18:30

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla cosa più importante: il cibo. Ce ne sarà per tutti i gusti, dalla tradizione marchigiana (egregiamente rappresentata dall'oliva ascolana), passando per l'Abruzzo con gli immancabili arrosticini, la Puglia con la bombetta pugliese di Alberobello,

La Sicilia con i cannoli, gli arancini e le cassate, e poi ancora la cucina romana, il pesce fresco e fritto al momento, la puccia dell'Agro Pontino, dalle tigelle del Al Volo Street Food

Questo solo per quanto riguarda la cucina italiana. Ampio spazio sarà infatti dedicato alla cucina internazionale che vedrà come protagonisti l'asado argentino e la griglia ceca . E poi, via libera ai dolci con le delizie della pasticceria palermitana.

Il motto, dunque, sarà “quantità, varietà e qualità” e non mancherà il giusto accompagnamento offerto da ottime birre artigianali della tradizione tedesca, ceca selezionate dal birrificio umbro Buffalo Beer, che porterà in scena anche una particolare birra verde preparata secondo il metodo tradizionale della Repubblica Ceca, senza coloranti né conservanti. E se tutto questo non basta, ci sarà anche uno stand interamente dedicato ai cocktail in puro stile tropicale.

Ma non si tratterà di un semplice Street Food. L'associazione “Gente di Strada”, da anni attiva nel campo, punterà anche in questa occasione a realizzare un evento a 360 gradi.